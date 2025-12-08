Celebración del Día de la Virgen de Guadalupe en Querétaro: Actividades y Horarios de Misas

El Santuario de la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de Querétaro, se encuentra en preparación para la conmemoración de los 494 años de la aparición de Santa María de Guadalupe.

Las actividades iniciaron desde el pasado 28 de octubre con el rezo de los 46 rosarios, una tradición que simboliza las estrellas representadas en el manto de la Virgen. Diversas parroquias y grupos se han sumado diariamente a esta práctica, informó el padre Juan Martín Vega González, rector del Santuario de la Congregación de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué actividades se realizarán en el Santuario de la Virgen de Guadalupe?

La Noche Guadalupana comenzará el 11 de diciembre a las 5 de la tarde, con la participación de agrupaciones y solistas que ofrecerán cantos dedicados a la Virgen. El encuentro religioso culminará a las 5 de la mañana del 12 de diciembre con las tradicionales mañanitas.

El 12 de diciembre se celebrarán misas cada hora, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. La celebración principal será la misa de las 8 de la noche, presidida por el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza.

De acuerdo con cifras oficiales registradas en 2024, se prevé la llegada de 15 mil a 20 mil fieles durante la jornada del día 12.

