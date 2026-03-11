Ejército Activa Plan DN-III-E Ante Incendios Forestales en San Luis Potosí

Ante el incremento de incendios forestales en San Luis Potosí, el Ejército Mexicano informó que mantiene activo el Plan DN-III-E, con personal preparado para apoyar a la población y colaborar en las labores de atención a emergencias.

Autoridades de la 12ª Zona Militar señalaron que el Ejército y la Fuerza Aérea cuentan con capacidad permanente de respuesta ante contingencias como incendios forestales, inundaciones o sismos, fenómenos que pueden registrarse en distintos puntos del estado.

¿En qué consiste el Plan DN-III-E?

El jefe del Estado Mayor de la 12ª Zona Militar, el general Jesús Rafael Taboada, explicó que mediante este plan se despliegan elementos militares para apoyar en el combate a incendios, brindar auxilio a comunidades y coordinar acciones con otras corporaciones cuando la situación lo requiere.

El mando militar destacó que las Fuerzas Armadas mantienen preparación constante para actuar de inmediato, especialmente durante temporadas en las que se incrementan los incendios forestales y otras emergencias derivadas de condiciones climáticas extremas.

Asimismo, indicó que el Ejército trabaja de manera coordinada con autoridades federales, estatales, municipales y brigadas civiles para atender las emergencias y reducir los riesgos para la población.

