En Querétaro Existe un Tianguis Navideño; ¿Dónde y Hasta Cuándo Estará?

Este lunes 1 de diciembre inició operaciones el tianguis navideño instalado en el estacionamiento B del mercado de La Cruz, en Querétaro. En el lugar se ofrecen artículos relacionados con la temporada.

¿Cuál es el horario?

El espacio permanecerá abierto hasta el 24 de diciembre, en un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche.

¿Qué se puede encontrar en el tianguis navideño?

En el lugar se ofrecen artículos propios de la temporada, como adornos, luces, esferas, árboles y nacimientos. Entre los comerciantes participantes, Moisés López Solís expone nacimientos completos, además de piezas individuales para quienes buscan ampliar o reemplazar figuras en sus arreglos tradicionales.

El tianguis navideño del mercado de La Cruz se instala cada año y reúne a comerciantes dedicados a la venta de artículos de temporada, convirtiéndose en uno de los principales puntos para adquirir productos navideños en la ciudad.

