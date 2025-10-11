Estas Son las Afectaciones Reportadas en Querétaro Tras las Recientes Lluvias

Las intensas lluvias que han azotado la región serrana de Querétaro en los últimos días han dejado afectaciones en al menos siete municipios, según reportes oficiales de las autoridades estatales y federales.

Entre los daños registrados se contabilizan 147 viviendas afectadas, cinco comunidades incomunicadas temporalmente, cinco vías de comunicación con afectaciones y 16 deslizamientos de laderas.

Lluvias dañan red eléctrica y carreteras en la Sierra Gorda

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que cinco comunidades resultaron con interrupciones en el suministro eléctrico, afectando a 4,512 usuarios, aunque ya se ha logrado un avance del 97.23% en la restitución del servicio.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó cinco interrupciones en la red federal de carreteras, de las cuales dos ya fueron atendidas, mientras que tres continúan en proceso, sumando un total de 290 kilómetros afectados.

En el municipio de Jalpan de Serra, ante la escasez de agua derivada de las afectaciones, se realiza el suministro mediante pipas en la cabecera municipal. Además, el DIF Municipal ha brindado alimentos y atención directa a personas damnificadas, así como la habilitación de un albergue hospitalario para quienes requieren resguardo temporal.

¿Qué medidas se están tomando para apoyar a las comunidades afectadas?

Las autoridades realizan recorridos de evaluación de daños y gestionan la asistencia directa a las comunidades. Además, continúan las labores de limpieza y remoción de escombros en los tramos carreteros impactados por deslaves. También se mantiene el abanderamiento preventivo y auxilio vial para garantizar la seguridad de quienes aún circulan por la zona.

En el municipio de Arroyo Seco, se llevó a cabo la evacuación preventiva de familias en la comunidad de La Florida, debido a que se encontraban en una situación de riesgo por la acumulación de agua y material suelto.

Las autoridades exhortaron a la población, seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones de riesgo.

