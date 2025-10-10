Muere Menor Tras Deslave de Tierra en Comunidad de Pinal de Amoles, Querétaro

Un menor de edad perdió la vida tras un deslave de tierra ocurrido en la comunidad de Agua Fría, perteneciente al municipio de Pinal de Amoles.

De acuerdo con los primeros reportes, el padre del menor resultó con lesiones menores. Debido a la lejanía y difícil acceso al lugar del incidente, elementos de Protección Civil, Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado se dirigen al sitio para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

¿Cómo se llega a la comunidad de Agua Fría de Gudiño?

Actualmente, el acceso a la zona afectada solo es posible a través del municipio de San Joaquín, ya que el camino por la comunidad de Bucareli permanece bloqueado por otros derrumbes provocados por las intensas lluvias de los últimos días, lo que ha complicado las labores de auxilio y rescate.

Las autoridades han reiterado el llamado a extremar precauciones en toda la zona serrana, donde se mantiene el pronóstico de lluvias y riesgo de nuevos deslaves.

Deslaves bloquean carreteras en la Sierra Queretana

Las intensas lluvias de las últimas horas han provocado graves afectaciones viales en la Sierra Gorda de Querétaro, dejando incomunicadas a comunidades de municipios como Peñamiller, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra.

Se registraron deslaves importantes en la carretera federal 120, uno en el km 110, en Camargo, Peñamiller, y otro en el km 156+900, en Huaxmazontla, Pinal de Amoles, donde lodo y rocas bloquearon por completo la circulación durante más de ocho horas.

También se reportaron daños en Bucareli, acumulación de piedras en diversos tramos, una cascada sobre la vía en el km 150, y el cierre de la carretera estatal 69 en Purísima de Arista, comunidad de Arroyo Seco.

Además, hubo afectaciones en Landa de Matamoros, San Joaquín y Cadereyta de Montes. Autoridades recomiendan no salir si no es necesario y posponer viajes hacia la región, ya que el pronóstico indica que las lluvias continuarán hasta el fin de semana.

