Lluvias Causan Deslaves, Inundaciones y Suspensión de Clases en la Sierra Gorda de Querétaro

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la Sierra Gorda de Querétaro provocaron deslaves, caminos bloqueados y el desbordamiento de ríos en los municipios de Jalpan de Serra y Pinal de Amoles.

¿Qué rutas están bloqueadas por las afectaciones de las lluvias?

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, se reportó el bloqueo total de la carretera San Juan del Río–Xilitla debido a un derrumbe. También se registraron deslaves en la carretera federal 120 en Pinal de Amoles, así como en las vías Ahuacatlán–Santa Águeda y El Llano–San Pedro Escanela, donde algunos caminos quedaron completamente intransitables.

En Jalpan de Serra, el desbordamiento de una presa provocó inundaciones en distintos puntos del municipio. Como medida preventiva, veinte familias fueron evacuadas y, en otro punto, el desbordamiento de un río obligó al traslado de diez personas a un albergue. La fuerza de la corriente incluso derribó un puente colgante.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades?

Las autoridades han pedido evitar desplazamientos no esenciales, ya que persisten riesgos por suelo inestable, creciente de cuerpos de agua y bloqueos en diversas rutas. Se recomienda mantenerse informados a través de canales oficiales.

Como medida adicional, se anunció la suspensión de clases este jueves en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, para resguardar la seguridad de estudiantes y personal escolar.

Autoridades estatales y municipales han enviado equipos de atención y maquinaria para apoyar a las familias afectadas y comenzar la limpieza de caminos. El pronóstico de lluvias se mantiene para las próximas horas, por lo que se mantienen activos los protocolos de emergencia en toda la región serrana.

