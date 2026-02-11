Estudiantes Bloquean Vialidades y Mantienen Paro en la Facultad de Ciencias en SLP

Continúan las protestas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde estudiantes de la Facultad de Ciencias mantienen tomadas las instalaciones del plantel, lo que ha provocado la suspensión de clases, además de realizar bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la capital potosina.

¿Por qué se manifiestan los estudiantes?

La movilización estudiantil se da tras una denuncia por presunta violencia interpuesta por una exalumna en contra de un catedrático de dicha facultad, quien fue separado de manera precautoria por la Universidad de toda actividad docente y académica que implique interacción con estudiantes. Los manifestantes exigen una respuesta pronta y una investigación formal por parte de la Fiscalía General del Estado.

Durante la jornada de protesta, estudiantes realizaron bloqueos viales en la zona poniente de la ciudad, mientras que un grupo reducido de alumnos de la Facultad de Psicología llevó a cabo acciones similares en el oriente de la capital.

Entre los puntos afectados estuvieron la avenida Salvador Nava, a la altura de Rocha Cordero frente al Centro de Convenciones; el cruce de Rocha Cordero con avenida Chapultepec; así como dos carriles del distribuidor Benito Juárez. Posteriormente, los manifestantes marcharon por avenida Chapultepec con dirección a la zona universitaria.

Hasta el momento, los estudiantes no han emitido declaraciones formales ante medios de comunicación, señalando que buscan no interferir con el proceso legal que actualmente se encuentra en curso.

