Fatal Accidente en la Carretera Rioverde–Rayón Deja Dos Personas Sin Vida; Esto Sabemos

Dos personas perdieron la vida la noche de este domingo tras un aparatoso accidente ocurrido sobre la carretera Rioverde–Rayón, a la altura de la zona conocida como la cuesta del Tigre.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se originó cuando un tráiler impactó de frente contra una camioneta, provocando la muerte inmediata de los conductores de ambas unidades.

¿Por qué se cerró la carretera Rioverde–Rayón?

Tras el fuerte choque, ambos vehículos se incendiaron, lo que obligó a las autoridades a cerrar la circulación en ambos sentidos de la carretera mientras se realizaban las labores de auxilio, control del fuego y levantamiento de los cuerpos.

Elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia, Guardia Civil Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Las autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones al conducir por esta vía, especialmente durante las noches y en tramos de alta pendiente como el de la cuesta del Tigre.

Motociclista pierde la vida tras derrapar en avenida Fray Diego de la Magdalena

La madrugada de este domingo, un motociclista perdió la vida tras un accidente ocurrido sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena, al norte de la capital potosina.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad cuando, al llegar a la altura de la calle 9, en la colonia Industrial Aviación, perdió el control y derrapó, impactándose violentamente contra una palmera en el camellón central.

El choque provocó lesiones graves que le causaron la muerte de forma inmediata. Tras el impacto, el cuerpo del motociclista quedó tendido a pocos metros del punto de colisión.

Elementos de la Policía Vial, Guardia Civil Estatal y servicios periciales acudieron al lugar para acordonar la zona, realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo.

