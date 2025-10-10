Cierran Parajes Turísticos en la Huasteca Potosina por Lluvias Intensas

La Secretaría de Turismo del Estado informó el cierre temporal de todos los parajes turísticos en la Huasteca potosina, ante las lluvias intensas que continúan afectando la región. La medida busca proteger la seguridad de los visitantes y habitantes, en un contexto de alerta por deslaves, desbordamientos de ríos y afectaciones viales.

La situación es crítica en municipios como Axtla de Terrazas, Matlapa, Tampamolón, Tancuian de Escobedo, San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale, donde las precipitaciones han provocado múltiples emergencias.

¿Qué tipo de afectaciones han ocurrido?

En Axtla, se realizaron evacuaciones preventivas por el crecimiento del río; en Tampamolón, un cerro colapsó e interrumpió completamente la carretera estatal; en Matlapa, un derrumbe obstruyó un carril de la carretera federal México–Laredo.

En Tamazunchale, los encharcamientos severos en el Barrio San Rafael obligaron a evacuar viviendas en zonas bajas.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que se activó el Plan DN-III-E con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal:

Ya estamos con toda la gente allá. La Guardia Civil Estatal también se va a incorporar a los trabajos. Estamos en coordinación con el Ejército Mexicano para activar el plan DN-III. Axtla y Aquismón son municipios prioritarios

En Tanquian de Escobedo, al menos 30 familias fueron evacuadas y cinco adultos mayores trasladados a un refugio temporal habilitado en la Casa Ejidal, tras afectaciones a varias viviendas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, informó:

Tenemos personal desplegado desde Rioverde hasta Tamazunchale. Estamos atendiendo deslaves en la carretera, monitoreando ríos y apoyando a Protección Civil. Hay atención especial en Tamazunchale, Axtla y otros municipios donde se han reportado árboles caídos y caminos cerrados

En San Martín Chalchicuautla, la crecida de dos arroyos inundó el campo deportivo y forzó la evacuación de familias cercanas.

Recomendaciones a la población:

Evitar traslados innecesarios hacia la región Huasteca.

No cruzar ríos ni arroyos crecidos.

Mantener una mochila de emergencia a la mano.

a la mano. Atender las indicaciones de Protección Civil y cuerpos de seguridad .

. Consultar únicamente información de fuentes oficiales.

Las autoridades advierten que el pronóstico indica lluvias fuertes durante todo el fin de semana, por lo que los cierres de parajes turísticos y operativos de auxilio se mantendrán activos hasta nuevo aviso.

