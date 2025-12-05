Frente Frío Número 18 Generará Bajas Temperaturas en Querétaro; ¿Cuándo?

El frente frío número 18 avanza por el norte y noreste del país, generando condiciones climáticas severas debido a su interacción con una vaguada en altura y un río atmosférico. Esta combinación provocará heladas y lluvias intensas en diversas regiones del norte de México, durante este fin de semana de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuál es el pronóstico?

Para el estado de Querétaro, el SMN pronostica lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, escenario similar al previsto para entidades como Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En materia de temperaturas, se anticipan mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Querétaro, así como en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Oaxaca.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Ante este descenso térmico, las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones: abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y permanecer atentos a niñas, niños, personas mayores y enfermos crónicos. Asimismo, se recomienda mantenerse informados mediante los avisos emitidos por el SMN, la Conagua y los sistemas de Protección Civil.

Bajas temperaturas afectan a comunidades de El Marqués

El municipio de El Marqués registra algunas de las temperaturas más bajas de la temporada invernal, con mínimas de entre 1 y 2 grados Celsius en localidades ubicadas en zonas altas.

Habitantes de comunidades como La Laborcilla, Presa de Rayas, Las Lajitas y Matanzas reportaron que, debido a las ráfagas de viento, la sensación térmica desciende hasta cerca de los cero grados, haciendo más severo el frío.

Rafael Raya, un habitante, señaló que incluso se ha presentado neblina por las mañanas y que la población se protege con abrigo y vacunas para evitar enfermedades propias de la temporada.

Las autoridades municipales exhortan a la población a mantenerse protegida ante la continuidad de las bajas temperaturas en la región.

