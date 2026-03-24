Desalojan Viviendas y una Escuela por Incendio Forestal en Tolimán, Querétaro 

Un incendio en la zona cerril en el municipio de Tolimán, Querétaro, provocó el desalojo del plantel 6 del Colegio de Bachilleres, así como algunas viviendas, en las comunidades de Horno de Cal y Casas Viejas.

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Alcalde de Tolimán solicita ayuda a través de redes sociales

El alcalde, Alejo Sánchez de Santiago, informó a través de sus redes sociales la necesidad de evacuar de manera preventiva, pues las llamas se encuentran cerca de las casas y la zona urbana del municipio.

Hasta el momento se desconoce el número de hectáreas que han sido quemadas, en un siniestro que se extendió hasta una tercera comunidad llamada Arroyo de los Salitres.

El municipio de Tolimán se encuentra ubicado en la zona del semi desierto queretano, entre los municipios de Cadereyta y Peñamiller.

Asimismo, solicitó apoyo a las coordinaciones de protección civil en los municipios, el estado y las autoridades federales para poder sofocar las llamas.

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