Megacarambola en la Carretera 57 Involucra al Menos 15 Carros en Querétaro

La mañana de este martes se registró una aparatosa carambola sobre la carretera federal 57 México–Querétaro, a la altura del estadio La Corregidora y la colonia Quintas del Marqués, en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo con reportes preliminares, en el accidente estuvieron involucrados al menos 15 vehículos. El percance se habría originado tras un incidente previo ocurrido metros más adelante, lo que provocó tránsito lento en la zona.

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¿Qué se sabe sobre el fuerte accidente?

Testigos señalan que un tráiler no logró frenar a tiempo debido a la congestión vehicular, impactando a varias unidades a su paso y generando el choque múltiple.

Hasta el momento, se reportan dos personas sin vida. Elementos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención médica y realizar las labores correspondientes.

La circulación en la zona se vio severamente afectada, y fue cerrada totalmente al tráfico en dirección Celaya, por lo que autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones y considerar rutas alternas.

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