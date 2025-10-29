Fuerte Incendio se Registró en una Recicladora Sobre Paseo de la República en Querétaro

Un fuerte incendio se registró la noche de este martes en una recicladora ubicada en la colonia Huizachal de las Tetillas, sobre Paseo de la República, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó rápidamente a lo largo del predio, provocando una gran columna de humo y llamaradas visibles a varios metros de distancia.

¿Hubo personas lesionadas en el incendio?

Trabajadores de zonas aledañas acudieron de inmediato para apoyar en las labores de rescate, ayudando a sacar a los animales de un rancho cercano antes de que el fuego se extendiera.

En el lugar trabajaron bomberos, elementos de Protección Civil y personal de emergencias, quienes realizaron maniobras para controlar y sofocar el incendio. Las labores se prolongaron durante varias horas y hasta la madrugada, debido a la magnitud del siniestro.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque las autoridades continúan evaluando los daños materiales y las posibles causas del incendio.