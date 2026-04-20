Fuerte Tromba con Granizo Provoca Afectaciones en Cedral, San Luis Potosí

Una intensa tromba se registró la tarde de este lunes en el municipio de Cedral, en el altiplano potosino, dejando inundaciones y diversas afectaciones en la región.

Además de la cabecera municipal, donde se reportaron anegaciones, también resultó dañada la carretera Cedral–Vanegas, lo que complicó la circulación en la zona.

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¿Cuáles fueron las afectaciones registradas?

De acuerdo con reportes preliminares, algunos comercios y viviendas presentaron afectaciones; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han detallado un saldo oficial.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que mantiene labores de monitoreo y vigilancia en la Zona Altiplano, debido a las lluvias derivadas del remanente del frente frío número 45.

Se precisó que las precipitaciones más intensas se registraron en municipios como Vanegas, Cedral, Matehuala, Villa de La Paz y Real de Catorce.

Protección Civil alertó que durante las próximas horas continuará el potencial de tormentas fuertes, acompañadas de posible caída de granizo en la región.

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