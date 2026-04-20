Muere Persona en Situación de Calle en Inmediaciones del Mercado de Abastos en Querétaro

Una persona en situación de calle que solía pernoctar en las inmediaciones del mercado de abastos perdió la vida, luego de que presuntamente manifestara dolor en el estómago.

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¿Cómo fue el protocolo que se siguió ante esta situación?

El reporte fue realizado a la línea de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal de Querétaro se trasladaron a la colonia Plazas del Sol tercera sección, donde al arribar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes.

La zona fue acordonada, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para determinar las causas del fallecimiento.

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