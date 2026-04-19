Balacera en Bar de San Luis Potosí Deja Dos Muertos y Tres Lesionados

Una balacera registrada durante la madrugada de este domingo en un bar ubicado sobre la avenida Muñoz dejó como saldo dos personas muertas y tres más lesionadas en la capital potosina.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que ya se inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos a la altura de la calle Xilantro, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego al interior del establecimiento.

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¿Qué encontraron los agentes al llegar al lugar?

Elementos de la Policía de Investigación acudieron al sitio tras el reporte y confirmaron la presencia de dos personas sin vida, así como tres más heridas por impactos de bala, quienes fueron atendidas por cuerpos de emergencia.

Personal de servicios periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Legal para la práctica de las necropsias de ley.

La Fiscalía indicó que mantiene labores de campo e inteligencia para esclarecer lo ocurrido y dar con el o los responsables de este ataque.

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