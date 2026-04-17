Cambiará Sentido Vehicular Temporal en Avenida Corregidora por Obras del Tren en Querétaro

A partir de este sábado 18 de abril se realizará un cambio en el sentido del flujo vehicular sobre avenida Corregidora, debido a la continuidad de los trabajos del tren México-Querétaro, informó el secretario de Movilidad, Pedro Ángeles Luján.

El funcionario explicó que actualmente se encuentra habilitado el tramo sur-norte; sin embargo, ahora se abrirá el sentido contrario, es decir, de norte a sur, luego de que concluyeran las obras en ese carril por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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¿Habrá alguna modificación en el transporte público?

Detalló que el ajuste consistirá en un cruce con cambio de carril en la zona donde se realizan los trabajos, sin afectar las rutas de transporte público ni la movilidad peatonal.

Ángeles Luján indicó que la ruta gratuita se mantendrá sin modificaciones y que los trabajos avanzan dentro del tiempo estimado de entre seis y ocho meses.

Finalmente, señaló que la ejecución de la obra corresponde al ámbito federal, por lo que no se tiene una fecha exacta de conclusión; no obstante, destacó que hasta el momento no se han registrado mayores conflictos viales y que los automovilistas han respetado los señalamientos.

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