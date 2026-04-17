Denuncian Ante Fiscalía Caso Grabado de un Perro Arrastrado por Vehículo en Querétaro

La Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un caso difundido en redes sociales, en el que se observa a un perro presuntamente sin vida siendo arrastrado por una camioneta.

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¿Qué acciones tomarán las autoridades para sancionar este tipo de conductas?

De acuerdo con la dependencia, tras tener conocimiento del video, se activaron acciones legales a través de su equipo jurídico, que acudió a la autoridad correspondiente para formalizar la denuncia por hechos que podrían constituir un delito de crueldad animal.

La instancia municipal señaló que dará seguimiento al caso en coordinación con las autoridades encargadas de la investigación, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal mediante los canales oficiales, y a comunicarse al número de emergencias 9-1-1 en situaciones que requieran atención inmediata.

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