Conductora Embiste Puesto de Comida y Deja Seis Lesionados en Querétaro

Una conductora que presuntamente circulaba a exceso de velocidad embistió un puesto de comida instalado sobre el camellón, dejando como saldo al menos seis personas lesionadas, entre ellas menores de edad, en el municipio de Querétaro.

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¿Cómo sucedió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer perdió el control de la unidad, atropelló a una adulta mayor y posteriormente se impactó contra el establecimiento.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención médica a los afectados. Ninguno de los lesionados se reporta grave, salvo la mujer adulta mayor, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

La conductora fue detenida en el sitio y puesta a disposición de un juez cívico para determinar su situación legal.

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