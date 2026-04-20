Sube a Tres el Número de Muertos tras Balacera en Bar La Villita en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que aumentó a tres el número de personas fallecidas tras la balacera registrada la madrugada del domingo en el bar La Villita, ubicado sobre la avenida Muñoz, en la capital potosina.

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¿Cómo sucedió la balacera?

De acuerdo con la autoridad, inicialmente se reportaron dos personas sin vida en el interior del establecimiento y tres más lesionadas; sin embargo, una de las víctimas murió posteriormente mientras recibía atención médica, elevando así el saldo mortal.

La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, detalló que tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de seguridad acudieron al sitio y confirmaron los hechos, además de que los heridos fueron trasladados a hospitales, donde dos permanecen internados, uno de ellos en estado grave.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque se originó tras una riña al interior del bar. Según lo informado, uno de los involucrados se dirigió al baño, donde comenzó una pelea que escaló rápidamente cuando otras personas se sumaron, derivando en detonaciones de arma de fuego.

La Fiscalía indicó que aún no se tiene claridad sobre si fue una o más personas quienes realizaron los disparos, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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