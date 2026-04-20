Aseguran Más de 150 Kilos de Marihuana tras Cateo en Ciudad Valles, SLP

Un cateo realizado en el municipio de Ciudad Valles permitió el aseguramiento de más de 150 kilogramos de marihuana, luego de la detención previa de dos personas que llevó a la localización de un inmueble presuntamente utilizado para actividades de narcomenudeo.

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¿Hay detenidos tras el cateo?

De acuerdo con información oficial, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron inicialmente a un hombre de 41 años y a un menor de edad, ambos originarios de Querétaro, quienes se encontraban en posesión de 30 dosis de hierba con características de la marihuana, además de una camioneta sin placas.

A partir de esta detención, la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de cateo para un inmueble ubicado en la colonia Las Águilas, donde se localizaron diversos indicios relacionados con la posible venta y distribución de droga.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron aproximadamente 154 kilogramos de marihuana, así como artefactos conocidos como “ponchallantas”, básculas grameras, selladoras y material utilizado para la dosificación y empaque.

Todos los indicios quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

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