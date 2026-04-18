Clausuran en Querétaro Palenque Clandestino en El Salitre; Esto Sabemos
Redacción: N+
Autoridades de Querétaro clausuraron un palenque clandestino en El Salitre tras un reporte ciudadano; aseguraron el redondel para impedir su operación.
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El Municipio de Querétaro clausuró un inmueble acondicionado para peleas de gallos en la zona de El Salitre, perteneciente a la Delegación Epigmenio González, tras atender un reporte ciudadano por la concentración de personas y ruido inusual.
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¿Qué se sabe del caso?
Personal de la Dirección de Inspección acudió al sitio, donde detectó la presencia de asistentes y la instalación de infraestructura utilizada para este tipo de actividades, por lo que se procedió a la clausura del lugar.
Como parte de las acciones, las autoridades realizaron el aseguramiento del redondel o anillo, con el objetivo de evitar la continuidad de estas prácticas ilegales.
El municipio reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la normativa.
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