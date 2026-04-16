Riña en Pelea de Gallos Clandestina se Convierte en Balacera; Deja Cuatro Muertos en Querétaro

Una riña registrada durante una pelea de gallos clandestina dejó un saldo de cuatro personas muertas en el municipio de Corregidora, Querétaro.

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¿Cómo fueron los hechos?

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la colonia Valle Dorado 2000, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conflicto se originó entre los asistentes presuntamente por diferencias relacionadas con apuestas.

La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento, durante el cual se detonaron armas de fuego.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia a través del 9-1-1, lo que provocó la movilización de elementos de la policía municipal de Corregidora y cuerpos de auxilio.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas. Asimismo, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a varios lesionados, sin que hasta el momento se haya precisado el número de heridos.

Elementos de la policía estatal resguardaron a los heridos, quienes fueron llevados a una clínica particular de la avenida Constituyentes, en el mismo municipio.

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