Fuerte Incendio Consume Más de Veinte Vehículos en Corralón de Querétaro Durante Madrugada

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada de este miércoles 15 de abril provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Desarrollo San Pablo II, donde un predio utilizado como resguardo de vehículos fue alcanzado por las llamas.

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¿Qué es lo que se sabe del incendio?

El siniestro ocurrió en la calle Río Hondo, alrededor de las 3:00 de la mañana, lo que alertó a vecinos de la zona debido a la intensidad del fuego. Según los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente entre las unidades almacenadas, debido a los materiales presentes en el lugar.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con personal de Protección Civil, trabajaron intensamente para contener el incendio, logrando sofocarlo tras aproximadamente dos horas de labores, que incluyeron maniobras de enfriamiento para evitar la reignición.

Fueron más de veinte vehículos consumidos en su totalidad por el fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que autoridades correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para determinar si se trató de una falla mecánica o un acto intencional.

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