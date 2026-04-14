Incrementan Tarifas de Casetas de CAPUFE en Querétaro; Estos son los Nuevos Costos

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) actualizó las tarifas en diversas casetas que atraviesan el estado de Querétaro, lo que representa un incremento en el costo para los automovilistas que utilizan estas vías de cuota.

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¿En qué casetas se modificó los costos?

De acuerdo con la información, uno de los ajustes se registró en la caseta 61A del Libramiento Surponiente, donde el peaje pasó de 14 a 15 pesos por vehículo.

En la caseta de Palmillas, la tarifa quedó establecida en 113 pesos para automóviles, mientras que en el Libramiento Noreste, con dirección hacia San Luis Potosí, el costo se fijó en 65 pesos por vehículo.

Autoridades señalaron que estos incrementos forman parte de la actualización anual de tarifas a nivel nacional, la cual se realiza con base en el ajuste por inflación.

El aumento impacta a miles de conductores que diariamente utilizan estas vialidades para trasladarse dentro y fuera del estado.

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