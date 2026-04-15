Matan a Menor en Santa Rosa Jáuregui; Familiares Incendian Casa de Presunto Agresor

Un joven de 16 años perdió la vida tras ser atacado a balazos en la colonia El Pedregal, ubicada en la delegación Santa Rosa Jáuregui, en la capital queretana.

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¿Qué es lo que se sabe del suceso?

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió varios impactos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte en el lugar. El presunto agresor logró darse a la fuga tras el ataque, sin que hasta el momento se reporte su detención.

Horas más tarde, familiares del menor acudieron al domicilio del supuesto responsable, un joven de aproximadamente 18 años. En el lugar se registró una discusión con personas que se encontraban en la vivienda, la cual escaló hasta que los inconformes incendiaron la propiedad y un vehículo.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para controlar la situación y acordonar la zona, mientras que personal de atención a víctimas brindó apoyo a los afectados.

Por su parte, bomberos intervinieron para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable, en tanto que el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

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