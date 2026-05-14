Guardia Civil Interviene en la UASLP tras Encontrar a un Alumno con Pistola de Aire

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí informó que un estudiante ingresó con una pistola de aire a la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Huasteca Sur, situación que fue atendida de manera inmediata en coordinación con elementos de la Guardia Civil Estatal.

De acuerdo con la institución educativa, los hechos ocurrieron este miércoles, cuando se detectó que un alumno portaba el objeto dentro de las instalaciones del campus universitario. Posteriormente, la pistola de aire fue abandonada en las inmediaciones de la escuela y retirada con apoyo de corporaciones de seguridad estatal.

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¿Existió algún riesgo para estudiantes y docentes?

La universidad aseguró que, tras la intervención de las autoridades, no se detectó peligro para la comunidad estudiantil y las actividades académicas continuaron desarrollándose de manera normal.

Asimismo, la UASLP informó que el joven involucrado ya se encuentra con su familia y adelantó que su conducta será sancionada conforme a la normatividad universitaria vigente.

La institución reiteró su compromiso con la seguridad dentro de sus espacios educativos y señaló que continuará colaborando con las autoridades para atender cualquier situación que ponga en riesgo a la comunidad universitaria.

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