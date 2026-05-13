Más de 35 Recintos Participarán en la Noche de Museos en Querétaro; Esto Sabemos

El próximo 22 de mayo se realizará una nueva edición de la Noche de Museos en Querétaro, evento cultural que reunirá a más de 35 inmuebles culturales y ofrecerá más de 68 actividades dirigidas a personas de todas las edades.

Durante esta jornada, las y los asistentes podrán disfrutar de exposiciones, recorridos guiados, talleres, presentaciones artísticas, música y dinámicas interactivas en distintos museos, galerías y recintos históricos de la capital queretana.

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¿Qué busca este evento cultural?

Las autoridades culturales informaron que el objetivo de esta iniciativa es acercar el arte y la cultura a la ciudadanía, además de promover la riqueza histórica y cultural del estado mediante actividades accesibles para toda la familia.

También destacaron que la Noche de Museos busca fortalecer la convivencia familiar y despertar el interés de niñas, niños y jóvenes por los espacios culturales y museísticos de Querétaro.

La invitación permanece abierta para que las familias queretanas y visitantes participen en esta edición y recorran los diferentes espacios culturales que formarán parte de las actividades especiales programadas para esa noche.

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