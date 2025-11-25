Hallan un Cuerpo Sin Vida en Zona Cerril de San Juan del Río, Querétaro

La mañana de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en una zona cerril situada entre las comunidades de San Nicolás, Tequisquiapan, y El Mirador, en San Juan del Río. De forma preliminar, se presume que podría tratarse de un joven reportado como desaparecido desde el pasado 18 de noviembre.

Noticia Relacionada: Asesinan en un Ataque Armado a Ex Regidor de Villa de Zaragoza,SLP

¿Qué es lo que se sabe del caso?

La Fiscalía General del Estado informó que el área fue asegurada y que agentes de la Policía de Investigación del Delito ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Cabe destacar que el grupo Senderiando San Juan del Río realizó una búsqueda el fin de semana en la misma zona, sin resultados.

Las causas y condiciones del fallecimiento aún no han sido determinadas, por lo que la Fiscalía continuará con las investigaciones y se espera que pueda compartir información del hallazgo.

Detienen a hombre por agredir a su pareja en la colonia Loma Alta

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río atendieron un reporte realizado a la línea única de emergencias 9-1-1, en el que se informaba sobre un hombre que agredía a su pareja sentimental en el Fraccionamiento Loma Alta ubicada en la zona oriente del municipio.

Al llegar al lugar, los elementos policiales se entrevistaron con la víctima, quien indicó que el sujeto se encontraba agresivo, le había propinado un golpe y la había amenazado con un arma blanca.

Tras el señalamiento directo y al notar que el masculino portaba un cuchillo, los oficiales realizaron su detención inmediata, siendo puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la demarcación, por el delito de violencia familiar.

Historias Recomendadas: