Hombre Pierde la Vida al Intentar Cruzar la Autopista México-Querétaro en San Juan del Río

La noche de este martes, un hombre perdió la vida tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la autopista federal México-Querétaro, a la altura del kilómetro 152, en las inmediaciones de la comunidad de Palmillas, en el municipio de San Juan del Río.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Caminos y Puentes Federales, quienes intentaron brindarle atención; sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales.

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¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría intentado cruzar corriendo la vialidad cuando fue embestido por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el cuerpo permaneció cubierto con una sábana sobre el carril de baja de la autopista.

Hasta el momento se desconoce la identidad y edad de la víctima. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hecho e inició las investigaciones correspondientes, mientras se esperaba la llegada del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo.

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