Iglesia Católica de SLP Responde a Nueva Reforma sobre Prohibición de Terapias de Conversión

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma al Código Penal local para tipificar como delito las denominadas “terapias de conversión” o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género). Con esta medida, quienes promuevan, obliguen o apliquen tratamientos, prácticas o procedimientos que busquen modificar la orientación o identidad sexual de una persona podrán enfrentar sanciones legales.

La iniciativa busca garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas de la comunidad LGBT+, al considerar estas prácticas como violatorias de los derechos fundamentales y con consecuencias psicológicas y emocionales graves.

¿Cuál fue la respuesta de la iglesia católica ante esta reforma?

Ante este cambio legislativo, el vocero de la Iglesia católica en San Luis Potosí, Rubén Cruz, manifestó que la institución respeta la decisión de los diputados y diputadas que avalaron la reforma. Señaló que la Iglesia no busca confrontaciones, sino fomentar el diálogo y la comprensión entre las distintas posturas sociales.

Respetamos las decisiones que toma el Congreso y las autoridades. La Iglesia tiene ya una apertura mayor respecto al tema de las preferencias sexuales y promueve el respeto hacia todas las personas

Asimismo, el vocero destacó que, si bien la Iglesia mantiene sus principios doctrinales, reconoce la necesidad de acompañar pastoralmente a todos los fieles, sin discriminación, en un marco de respeto y empatía.

Con esta reforma, San Luis Potosí se suma a otras entidades del país que han avanzado en la prohibición de estas prácticas, entre ellas la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca y Puebla.

