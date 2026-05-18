Inicia Entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina en Querétaro; Esto Sabemos

La Coordinación de Becas para el Bienestar en Querétaro inició la entrega de tarjetas correspondientes a la beca Rita Cetina para estudiantes de nivel primaria, apoyo económico destinado a la compra de útiles y uniformes escolares.

El operativo comenzó el pasado 11 de mayo mediante brigadas instaladas directamente en los planteles educativos, donde madres, padres y tutores reciben las tarjetas bancarias para acceder al beneficio. El titular de la oficina de representación estatal de Becas para el Bienestar, Miguel Ángel Hernández Cisneros, informó que en Querétaro se entregarán más de 75 mil tarjetas y que durante la primera semana ya fueron distribuidas alrededor de 10 mil.

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¿Cómo se llevará a cabo la entrega para cubrir a todas las familias beneficiarias en el estado?

Debido a la magnitud del padrón, las autoridades anunciaron que también se habilitarán sedes alternas en espacios públicos y deportivos durante los fines de semana para agilizar el proceso.

Las convocatorias y fechas específicas para cada escuela serán difundidas mediante carteles en los planteles, canales oficiales de WhatsApp y plataformas digitales de la delegación estatal.

Para recoger la tarjeta, madres, padres o tutores deberán presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y acta de nacimiento, mientras que de los estudiantes se solicitará CURP y acta de nacimiento.

A nivel nacional, el programa contempla la distribución de aproximadamente siete millones de tarjetas para familias beneficiarias en todo el país.

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