Menor Implicado en Caso de Abuso en la UASLP se Entrega a la Fiscalía de SLP

Un menor de edad, presuntamente implicado en la agresión sexual ocurrida dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se entregó a las autoridades para enfrentar las acusaciones en su contra.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el adolescente acudió ante las autoridades en compañía de su abogado y fue puesto bajo resguardo, para posteriormente ser turnado a la instancia especializada en justicia para adolescentes, donde se definirá su situación jurídica conforme a la ley.

¿Cuántas personas presuntamente implicadas en la agresión han sido detenidas?

La agresión fue denunciada por una alumna de la Facultad de Derecho y, como parte de la investigación, la semana pasada fue detenido un primer implicado, identificado como Santiago “N”, mayor de edad, acusado del delito de violación equiparada. Las autoridades han señalado que en total serían tres los presuntos involucrados en el caso.

La Fiscalía indicó que el menor fue conducido conforme a los protocolos establecidos para adolescentes en conflicto con la ley, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y el debido proceso.

Finalmente, la dependencia reiteró que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Qué fue lo que pasó?

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue tomada por estudiantes que exigieron justicia tras un presunto caso de violación ocurrido dentro de las instalaciones universitarias.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, dos estudiantes y un hombre ajeno a la institución habrían abusado sexualmente de una alumna en una oficina vinculada a la representación estudiantil.

El grupo de estudiantes organizados difundió un pliego petitorio en el que demandaron la destitución de los representantes de la FUP, garantías de no represalia, transparencia en el proceso y la implementación de protocolos reales contra la violencia de género dentro de la universidad.

