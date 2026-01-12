Mujer Muere Tras Ataque Armado; Fiscalía Investiga Feminicidio en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga como probable feminicidio el homicidio de una mujer ocurrido durante la madrugada en la colonia Satélite, luego de que el vehículo en el que se encontraba fuera atacado con disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la autoridad, durante las primeras horas de este día se recibió el reporte del fallecimiento de una mujer, por lo que personal ministerial acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, informó que actualmente se encuentra en proceso el análisis del sitio de los hechos, así como la necropsia de ley, cuyos resultados serán clave para determinar las causas exactas de la muerte y el móvil del ataque.

Según la información preliminar, sujetos armados habrían disparado contra el vehículo en el que viajaba la víctima, quien se encontraba acompañada de otras personas al momento de la agresión. Debido a que se trata de la muerte violenta de una mujer, el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

La Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y definir las líneas de investigación conforme avancen los resultados periciales.

