Nueve Personas Lesionadas tras una Explosión de Pirotecnia en un Almacén de Querétaro

Nueve personas resultaron lesionadas tras una explosión de pirotecnia registrada en el mercado municipal de Pinal de Amoles, confirmó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya.

De acuerdo con el reporte oficial, los artefactos explosivos se encontraban almacenados dentro de un negocio de frutas y verduras, donde presuntamente se realizaban trabajos de soldadura. Una chispa habría alcanzado el material pirotécnico, provocando la detonación.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Jalpan de Serra

Autoridades municipales y elementos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender a las víctimas. Dos de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Jalpan de Serra para recibir atención médica, mientras que el resto fue atendido en el sitio con heridas leves.

Amaya precisó que ya se investiga si el establecimiento contaba con los permisos correspondientes para almacenar pirotecnia y adelantó que se reforzarán las medidas de prevención, supervisión y concientización en la zona.

Asimismo, una unidad de bomberos de Jalpan fue enviada para apoyar en la verificación de daños y garantizar la seguridad en el área afectada.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población y a los comerciantes a evitar el manejo inadecuado de materiales explosivos y a cumplir con la normatividad vigente para prevenir futuros incidentes, sobretodo en estas fechas que es más común la venta de pirotecnia.

