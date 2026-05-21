Operación Enjambre: Así Fue la Detención del Exalcalde de Yecapixtla, Morelos en Querétaro

En el marco de la estrategia nacional contra la extorsión y como parte de la Operación Enjambre, fuerzas federales realizaron un operativo en la zona sur de Querétaro que derivó en la detención de Irvin “N”, expresidente municipal de Yecapixtla, Morelos, presuntamente relacionado con una red criminal vinculada a delitos de extorsión, tráfico de armas, delincuencia organizada y delitos contra la salud en el estado de Morelos.

La captura ocurrió durante la madrugada en el fraccionamiento Cumbres del Cimatario, donde elementos federales mantuvieron asegurado un domicilio tras el despliegue coordinado por la Federación. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, el operativo formó parte de cateos simultáneos realizados en Morelos y Querétaro, además de órdenes de aprehensión contra servidores públicos, empresarios y presuntos integrantes de grupos delictivos, entre ellos un exalcalde de Yecapixtla.

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Fiscalía de Querétaro confirma apoyo y vigilancia

El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que autoridades queretanas se mantuvieron atentas durante el operativo federal realizado en inmediaciones de Huimilpan y la zona de Cumbres del Cimatario, aunque aclaró que toda la investigación y despliegue táctico estuvieron bajo control exclusivo de instancias federales.

El fiscal indicó que el detenido fue trasladado inmediatamente tras su captura y reiteró que la coordinación entre instituciones de seguridad en Querétaro permite mantener acciones conjuntas sin interferir en investigaciones federales.

Municipio destaca coordinación entre niveles de gobierno

Por su parte, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, aseguró que el operativo refleja la colaboración permanente entre corporaciones federales, estatales y municipales para preservar la seguridad en la entidad.

El alcalde subrayó que las personas aseguradas están relacionadas con actividades delictivas en otros estados y advirtió que en Querétaro no se permitirá que grupos externos alteren el orden o la tranquilidad de la población.

Ejército reconoce vigilancia permanente

La 17 Zona Militar, encabezada por el General José Guillermo Lira Hernández, informó que las fuerzas destacadas en Querétaro no participaron directamente en el operativo Enjambre, debido a que fue planeado desde el nivel central; sin embargo, precisó que el personal militar permaneció atento y en coordinación con autoridades de seguridad durante toda la diligencia.

Las autoridades federales mantienen abierta la investigación y continúan la búsqueda de otros objetivos relacionados con esta operación, entre ellos Jesús “N”, alcalde de Cuautla, Morelos.

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