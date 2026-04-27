Operativo Federal en Gasolinera de 5 de Febrero Deja un Detenido en Querétaro

Una intensa movilización de fuerzas federales se registró este lunes en una estación de servicio ubicada en Paseo 5 de Febrero, en su cruce con la carretera a Tlacote, donde se ejecutó una orden de cateo.

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¿Quiénes encabezaron el operativo de seguridad en Querétaro?

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), con la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal Ministerial, además del apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

De acuerdo con los primeros reportes, la intervención se realizó en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de verificar la procedencia legal del combustible almacenado y comercializado en el establecimiento.

Las acciones se llevaron a cabo mientras una pipa realizaba maniobras de descarga, por lo que el perímetro fue asegurado por Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el cuerpo de Bomberos de Querétaro, para prevenir riesgos.

Como resultado del operativo, una persona fue detenida y será puesta a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La movilización generó carga vehicular moderada en la zona, mientras peritos y agentes continuaban con las diligencias correspondientes.

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