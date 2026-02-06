¿Qué Hacer Gratis en Querétaro el Primer Fin de Semana de Febrero? Agenda Cultural

El primer fin de semana de febrero llega con una variada agenda de actividades culturales y recreativas en el estado, ideales para disfrutar en familia y con opciones gratuitas para todos los gustos.

Expo artesanal en Pedro Escobedo

Del 6 al 10 de febrero se realizará una expo de cantera y textiles artesanales originarios del municipio de Pedro Escobedo.

Artesanos locales ofrecerán sus productos, acompañados de presentaciones musicales del regional mexicano.

Conciertos por el Amor y la Amistad

Con el inicio de esta temporada, se llevarán a cabo conciertos románticos de baladas y boleros.

Destaca la presentación del Cuarteto Vocal Acapella, el 6 de febrero a las 18:00 horas en el Museo de Arte de Querétaro, en el Centro Histórico.

Concierto de la Orquesta Filarmónica

La Orquesta Filarmónica ofrecerá un concierto el domingo 9 de febrero a las 10:30 horas, en la escuela primaria 19 de Abril, en el municipio de Huimilpan.

Cine en la Cineteca Rosalío Solano

La Cineteca Rosalío Solano continúa con diversos ciclos cinematográficos, entre ellos “El Anillo del Nibelungo”, disponible hasta el 8 de febrero.

Teatro y comedia

Da inicio la temporada de espectáculos con presentaciones como:

La Tremenda Corte en La Carcajada

Snopy el Musical

Funciones de Los Cómicos de la Legua

Consulta la cartelera de los centros culturales, teatros y galerías de cada municipio, donde encontrarás más actividades que seguramente llamarán tu atención.

