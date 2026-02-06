¿Qué Hacer Gratis en Querétaro el Primer Fin de Semana de Febrero? Agenda Cultural
El primer fin de semana de febrero ofrece diversas opciones culturales y recreativas en el estado, con actividades gratuitas pensadas para públicos de todas las edades.
Expo artesanal en Pedro Escobedo
Del 6 al 10 de febrero se realizará una expo de cantera y textiles artesanales originarios del municipio de Pedro Escobedo.
Artesanos locales ofrecerán sus productos, acompañados de presentaciones musicales del regional mexicano.
Conciertos por el Amor y la Amistad
Con el inicio de esta temporada, se llevarán a cabo conciertos románticos de baladas y boleros.
Destaca la presentación del Cuarteto Vocal Acapella, el 6 de febrero a las 18:00 horas en el Museo de Arte de Querétaro, en el Centro Histórico.
Concierto de la Orquesta Filarmónica
La Orquesta Filarmónica ofrecerá un concierto el domingo 9 de febrero a las 10:30 horas, en la escuela primaria 19 de Abril, en el municipio de Huimilpan.
Cine en la Cineteca Rosalío Solano
La Cineteca Rosalío Solano continúa con diversos ciclos cinematográficos, entre ellos “El Anillo del Nibelungo”, disponible hasta el 8 de febrero.
Teatro y comedia
Da inicio la temporada de espectáculos con presentaciones como:
- La Tremenda Corte en La Carcajada
- Snopy el Musical
- Funciones de Los Cómicos de la Legua
Consulta la cartelera de los centros culturales, teatros y galerías de cada municipio, donde encontrarás más actividades que seguramente llamarán tu atención.
