Rutas Afectadas de Qrobús por las Obras del Tren México-Querétaro

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) informó que, a partir de este fin de semana, se implementará un plan de desvíos en varias rutas del sistema Qrobús que circulan por Avenida Corregidora Norte. Esto forma parte de los trabajos de demolición y sustitución del puente vehicular de El Cerrito, programados para iniciar el lunes 26 de enero.

¿Cuáles son las rutas afectadas?

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, detalló que siete rutas tendrán desvío total en su recorrido: C-33, C-46, C-34, C-48, C-55, C-38 y C-54, afectando aproximadamente a 24,331 usuarios.

Las rutas que no presentan modificaciones son: C-51, C-52, C-43, C-35, C-22, C-24, C-27 y C-44.

Habra recortes y desvíos parciales en algunas rutas de Qrobús

Algunas rutas tendrán recortes: C-65, L-112, C-37 y C-25, mientras que otras contarán con desvíos parciales: T-13, C-53, C-36 y C-63.

Para mitigar el impacto en los usuarios afectados por los desvíos totales y parciales, el gobierno autorizó una ruta de apoyo sin costo, que permitirá cubrir los puntos de mayor demanda y facilitar el traslado de los pasajeros durante las obras.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, recomendó a los usuarios salir con anticipación y adaptarse a los cambios, ya que las modificaciones se implementarán en cuatro etapas para garantizar un tránsito más ordenado.

