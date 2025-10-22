Se Fractura Pipa de Gas y Provoca Explosión en Carretera de la Sierra Gorda Queretana

Durante las primeras horas de este miércoles se registró la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas sobre la carretera federal 120 San Juan del Río–Xilitla, a la altura del acceso al paraje turístico El Chuveje, en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:10 de la madrugada, generando la movilización inmediata de cuerpos de emergencia, entre ellos Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, así como de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Bomberos de Jalpan de Serra.

¿Qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con los primeros reportes, el contenedor de la unidad se habría fracturado tras el impacto, lo que ocasionó una fuga masiva de gas y posteriormente una explosión que fue perceptible a varios kilómetros de distancia.

Aunque no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales, las autoridades mantienen acordonada la zona por seguridad, debido al riesgo de una nueva fuga o reinicio del fuego.

La carretera federal 120 permanece cerrada desde la comunidad de Escanelilla hasta Llano de Huaxquilico. Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas, como el camino que conecta Encino Gordo con Llano de Huaxquilico, y seguir las indicaciones del personal de emergencia mientras continúan las labores de enfriamiento y limpieza en el área.

