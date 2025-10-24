¿Se Registraron Sismos en Municipios de Querétaro?; Esto Sabemos

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante la mañana de este viernes se percibieron movimientos sísmicos en varias comunidades del municipio de Arroyo Seco, incluyendo Concá, Puerto Ayutla, San José de las Flores y Purísima. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado daños a viviendas, infraestructura ni personas lesionadas.

¿A qué se deben los movimientos registrados en varios municipios de Querétaro?

Autoridades señalaron que estos movimientos podrían estar vinculados con un sismo registrado previamente en el municipio de Cárdenas, en la zona sur de San Luis Potosí, colindante con Arroyo Seco. Aunque los temblores percibidos fueron leves, la dependencia destacó la importancia de mantener la vigilancia y el monitoreo constante de la actividad sísmica en la región.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma, revisar las medidas básicas de seguridad ante sismos y reportar cualquier situación anómala a través del número de emergencia 911. Con el fin de recibir apoyo inmediato o brindar mayor información sobre el fenómeno.

Asimismo, se recordó a los habitantes de Arroyo Seco que, en caso de percibir vibraciones fuertes, deben identificar rutas de evacuación seguras y mantener objetos pesados o frágiles asegurados para minimizar posibles daños. Las autoridades reiteraron que el monitoreo continuará de manera permanente y que cualquier novedad será informada oportunamente a la población.

