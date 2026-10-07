Seguridad

Vinculan a Adolescente por Agresión que Dejó Cuatro Lesionados en Secundaria de Querétaro

La Fiscalía estatal informó que el hecho ocurrió el 30 de septiembre y dejó cuatro personas lesionadas dentro del plantel

Vinculan a Adolescente por Agresión que Dejó Cuatro Lesionados en QuerétaroVinculan a Adolescente por Agresión que Dejó Cuatro Lesionados en Querétaro. Foto: N+

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La autoridad judicial estableció dos meses para la investigación complementaria, mientras el adolescente permanece bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

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