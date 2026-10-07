Vinculan a Adolescente por Agresión que Dejó Cuatro Lesionados en Secundaria de Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente por el delito de homicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre al interior de una escuela secundaria del municipio de Querétaro, donde cuatro personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los datos de prueba integrados a la investigación, el adolescente habría utilizado objetos punzocortantes para agredir a personas que se encontraban dentro del plantel educativo.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía inició las investigaciones con la intervención de personal ministerial, policial y pericial. Como parte de las diligencias se realizaron cateos que permitieron recabar indicios y datos de prueba para integrar la carpeta de investigación.

Durante uno de estos cateos, realizado en un domicilio relacionado con el caso, dos personas adultas, padres del adolescente, fueron detenidas luego de que, según la Fiscalía, obstaculizaron la diligencia.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente y posteriormente vinculadas a proceso por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, dentro de una causa penal distinta.

Este 7 de octubre, personal ministerial especializado presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados sobre la probable intervención del adolescente en los hechos.

Luego de valorar la información presentada, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El adolescente fue puesto a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia bajo cuyo resguardo permanece.

La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, bajo las disposiciones aplicables y garantizando el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.