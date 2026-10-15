Estudiante Viaja Colgado Oculto Debajo de un Camión de Transporte en Querétaro
Un menor de edad duró 45 minutos escondido en el área de la llanta de refacción de un autobús desde Cadereyta hasta la capital
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Un menor de edad viajó durante aproximadamente 45 minutos oculto en la parte inferior de un camión de transporte de personal, en un trayecto que abarcó desde el municipio de Cadereyta de Montes hasta la capital del estado.
El peligroso incidente se dio a conocer a través de videos difundidos en redes sociales, donde se observa cómo automovilistas y choferes de otras unidades se percataron de la presencia del adolescente.
De acuerdo con los reportes, un automovilista advirtió lo que parecía ser una persona atrapada en parte baja del camión, por lo que alertó a otro operador para que detuviera la marcha. Al realizar la inspección correspondiente, descubrieron al menor portando el uniforme de una escuela secundaria de Cadereyta de Montes.
Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y el estudiante resultó completamente ileso. Hasta el momento se desconocen las causas o motivos que llevaron al menor a abordar el vehículo en esas condiciones, mientras que las autoridades estatales no han emitido una postura oficial respecto al caso.
JMR