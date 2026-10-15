Estudiante Viaja Colgado Oculto Debajo de un Camión de Transporte en Querétaro

Un menor de edad viajó durante aproximadamente 45 minutos oculto en la parte inferior de un camión de transporte de personal, en un trayecto que abarcó desde el municipio de Cadereyta de Montes hasta la capital del estado.

El peligroso incidente se dio a conocer a través de videos difundidos en redes sociales, donde se observa cómo automovilistas y choferes de otras unidades se percataron de la presencia del adolescente.

De acuerdo con los reportes, un automovilista advirtió lo que parecía ser una persona atrapada en parte baja del camión, por lo que alertó a otro operador para que detuviera la marcha. Al realizar la inspección correspondiente, descubrieron al menor portando el uniforme de una escuela secundaria de Cadereyta de Montes.

Estudiante de secundaria descendiendo de la estructura del camión tras ser descubierto por conductores | Foto: RRSS

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y el estudiante resultó completamente ileso. Hasta el momento se desconocen las causas o motivos que llevaron al menor a abordar el vehículo en esas condiciones, mientras que las autoridades estatales no han emitido una postura oficial respecto al caso.

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JMR