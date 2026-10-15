Sociedad

Estudiante Viaja Colgado Oculto Debajo de un Camión de Transporte en Querétaro

Un menor de edad duró 45 minutos escondido en el área de la llanta de refacción de un autobús desde Cadereyta hasta la capital

Menor Viaja Colgado Oculto Debajo de un Camión de Transporte en QuerétaroMenor Viaja Colgado Oculto Debajo de un Camión de Transporte en Querétaro | Foto: RRSS

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