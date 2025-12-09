Suspenden a Inspector de Querétaro Tras ser Captado Golpeando a Artesano en Plaza de Armas

El Gobierno Municipal de Querétaro suspendió al inspector que fue grabado golpeando a un artesano durante un operativo en Plaza de Armas el pasado fin de semana. La medida fue confirmada por el secretario de Gobierno capitalino, Federico De los Cobos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario informó que no se tolerarán actos de abuso de autoridad y que el caso fue turnado al Órgano Interno de Control para su investigación.

¿Qué fue lo que generó el enfrentamiento?

De los Cobos explicó que, previo al enfrentamiento, los artesanos fueron notificados de manera verbal y por escrito para que utilizaran los espacios autorizados para la venta en vía pública. Al no acatar las indicaciones, el personal de inspección procedió al aseguramiento de mercancía, momento en el que comenzó la confrontación.

El secretario señaló que el municipio ha ofrecido alternativas para la venta de artesanías en el Centro Histórico, en el mercado artesanal y en el Jardín Guerrero, pero indicó que este grupo de comerciantes no ha respetado las disposiciones municipales.

Finalmente, reiteró que la autoridad continuará aplicando la ley para garantizar el orden en el comercio de la capital.

