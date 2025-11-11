Trabajadores del SAT en Querétaro se Suman al Paro Nacional por Justicia Laboral

Desde la mañana del martes, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Querétaro se unieron al paro nacional convocado en distintas entidades del país, en demanda de justicia laboral e igualdad de beneficios.

El personal tomó las instalaciones ubicadas en la calle Allende, en el centro de la capital queretana, como parte de la manifestación que busca visibilizar las diferencias en el trato hacia empleados de confianza.

¿Qué es lo que exigen los trabajadores al gobierno?

De acuerdo con los inconformes, alrededor de 300 trabajadores en esta condición no han recibido el retroactivo ni el aumento salarial del 10%, beneficios que sí fueron otorgados a otros empleados del organismo.

Los manifestantes señalaron que el paro continuará hasta obtener una respuesta formal por parte de la autoridad federal y reiteraron que su protesta se realiza de manera pacífica, sin afectar los servicios esenciales para los contribuyentes.

