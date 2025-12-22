Transporte Público Nocturno Tendrá Horario Especial por Fiestas Decembrinas en Querétaro

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) informó que el servicio de transporte nocturno contará con horarios especiales durante las celebraciones de fin de año, con el objetivo de atender el incremento en la movilidad de usuarios.

¿Hasta que hora habrá servicio de transporte público en Querétaro?

De acuerdo con la dependencia, el servicio nocturno del 24 de diciembre operará hasta las 00:00 horas, mientras que para la noche del 31 de diciembre se ampliará el horario hasta las 2:00 de la mañana del 1 de enero de 2026.

El titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo, explicó que esta medida responde a que durante las festividades de Año Nuevo se registra una mayor demanda de transporte, a diferencia de la Nochebuena, por lo que la ampliación del servicio se concentrará únicamente en el arranque del nuevo año.

La autoridad exhortó a la ciudadanía a planear con anticipación sus traslados y a hacer uso responsable del transporte público durante estas fechas festivas.

Modificarán los horarios de recolección de basura en Querétaro en festividades

Durante el 25 de diciembre y el 1 de enero no habrá servicio de recolección de basura en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués; el servicio se reanudará el 26 de diciembre y el 2 de enero, respectivamente.

Las autoridades pidieron a la población no sacar la basura esos días, especialmente si el camión pasa habitualmente los miércoles, para evitar que los residuos permanezcan en la vía pública y sean esparcidos por animales.

En la capital queretana, los días 24 y 31 de diciembre la recolección se realizará con ajustes:

El turno matutino operará de 5:00 a 15:00 horas de manera normal.

El turno nocturno se adelantará, iniciando a las 17:00 horas y concluyendo a medianoche.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a no tirar tiliches, ya que los municipios cuentan con programas y líneas de atención especiales para este tipo de recolección.

