USEBEQ Extiende Suspensión de Clases en 9 Municipios de Querétaro por Lluvias

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) anunció que la suspensión de clases se extenderá hasta el lunes 13 de octubre en escuelas de nueve municipios del estado, debido a las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en la región serrana y semiserrana.

Los municipios donde se mantendrá la suspensión son: Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes y Tolimán.

La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de alumnos, docentes y familias, al evitar riesgos durante los traslados, ante posibles derrumbes, encharcamientos o caminos dañados por las precipitaciones recientes.

Supervisión de escuelas durante el fin de semana

La USEBEQ informó también que desde este viernes y durante todo el fin de semana, funcionarios realizarán recorridos de supervisión en las escuelas de los municipios mencionados para verificar las condiciones de los planteles y asegurar que estén en condiciones adecuadas para un eventual regreso a clases.

Finalmente, se invitó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación para futuras actualizaciones.

