¿Va a Llover Este 11 de Mayo de 2026 en Querétaro?; Esto Informa el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este lunes 11 de mayo se esperan lluvias intensas en gran parte del estado de Querétaro, principalmente en la zona norte de la entidad, donde podrían registrarse acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros.

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales emitidos por instancias federales, estatales y municipales, especialmente en zonas con riesgo de deslaves, inundaciones o incremento en niveles de ríos y arroyos.

Además de las precipitaciones, se pronostican rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar caída de árboles, anuncios espectaculares y otros objetos.

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¿Cómo estará la temperatura en Querétaro?

Pese a las lluvias, el ambiente continuará caluroso en varias regiones del estado, particularmente en la zona norte, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius.

De acuerdo con el SMN, estas condiciones climáticas se deben al desplazamiento del frente frío número 50 sobre el norte y noreste del país, combinado con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, humedad del océano Pacífico y la corriente en chorro subtropical.

A nivel nacional también se prevén lluvias torrenciales en estados como San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, mientras que la onda de calor continuará afectando a 18 entidades del país con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en algunas regiones.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar corrientes de agua, asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento y reportar cualquier situación de riesgo a los servicios de emergencia.

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