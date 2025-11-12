Vuelca Camión de Carga en la México-Querétaro; Reportan Fuerte Congestionamiento Vial

La mañana de este jueves se registró la volcadura de un camión de carga sobre la carretera México–Querétaro, a la altura de Conín, en el kilómetro 204+400, con dirección hacia la capital queretana.

El accidente ocurrió en una zona donde actualmente se realizan obras, lo que generó complicaciones viales y el cierre parcial de la circulación, reduciendo el tránsito a un solo carril.

¿Reportan víctimas mortales o personas lesionadas por el accidente?

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque se mantiene carga vehicular considerable en la zona. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para atender el percance y coordinar las maniobras necesarias para agilizar el flujo vehicular.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales mientras se concluyen las labores en el lugar.

