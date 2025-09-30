Estudiante en Motocicleta Muere al Impactarse Contra Auto en Cancún; Hay Dos Personas Lesionadas
Un estudiante del CECyTE, perdió la vida este martes al impactarse contra un auto en la Región 237 de Cancún, Quintana Roo
Un joven de aproximadamente 15 años, estudiante del CECyTE 4, perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas, tras un accidente de tránsito registrado en la región 237 de Cancún, Quintana Roo, este martes 30 de septiembre.
De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron sobre la calle 114, cuando el menor conducía una motocicleta de color negro, presuntamente a exceso de velocidad. Al llegar al cruce con la calle 25, se impactó contra un auto de color rojo, que avanzaba en dirección a la avenida Prolongación Tulum.
El golpe fue directo en el costado izquierdo del automóvil, lo que provocó que el adolescente perdiera la vida en el lugar. El conductor del auto y un acompañante de la motocicleta, fueron trasladados a un hospital para su atención médica, ya que resultaron lesionados.
Autoridades de tránsito arribaron a la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. También, se ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo, al Servicio Médico Forense (SEMEFO), mientras que los vehículos involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Pareja sufre accidente automovilístico en Cancún
Una familia de la ciudad de Monterrey, sufrió un accidente en un taxi de aplicación durante sus vacaciones en Cancún. De acuerdo con familiares, la madrugada del 16 de septiembre, una pareja venía de regreso de disfrutar de una fiesta mexicana, cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control y se estrelló contra un poste en el cruce de las calles Bonampak y Chichén Itzá.
Noticia relacionada: Conductora de Taxi Queda en Libertad Tras Accidente en Cancún que Dejó un Regiomontano Muerto
El padre de familia perdió la vida en el accidente, mientras que la madre, enfermera jubilada del Seguro Social, quedó gravemente herida en un hospital de la localidad.
Con información de Luis Moreno | N+
